Paris, 30 abr 2021 (Lusa) - Um relatório da UNESCO mostra que 73% das mulheres jornalistas já sofreram violência 'online', incluindo ameaças de violência física, sexual e aos seus próximos, dados que mostram como as mulheres são limitadas na sua liberdade de expressão.

O relátório "The Chilling: Global trends in online violence against women journalists", em português "O arrepio: tendências globais na violência online contra mulheres jornalistas" foi hoje divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de forma a assinalar o Dia de Liberdade de Imprensa que se celebra na segunda-feira.

Este relatório contou com o testemunho de 900 jornalistas de 120 países, com 173 entrevistas em profundidade e uma análise das ameaças feitas a duas jornalistas Maria Ressa, nas Filipinas, e Carole Cadwalladr, no Reino Unido, com a análise de 2,5 milhões de publicações em diferentes redes sociais contra estas duas mulheres,