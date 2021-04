Actualidade

A empresa farmacêutica AstraZeneca registou um lucro líquido de 1.562 milhões de dólares (1.288 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, mais 108,2% que no mesmo período de 2020, foi hoje anunciado.

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, a empresa afirmou que o lucro antes de impostos atingiu 1.608 milhões de dólares (1.326 milhões de euros) entre janeiro e março, em comparação com um lucro de 935 milhões de dólares (771 milhões de euros) no mesmo trimestre do ano passado.

As receitas totais no período foram de 7.320 milhões de dólares (6.039 milhões de euros), mais 15,2% do que no primeiro trimestre de 2020, acrescentou o fabricante de medicamentos.