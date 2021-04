Covid-19

Portugal enviou para o Brasil um lote de medicamentos para o combate à covid-19, respondendo a um pedido do Ministério da Saúde brasileiro, anunciou hoje o Governo.

Em comunicado, o gabinete do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, refere que o medicamento - Atropina Lebesfal - destina-se a uso hospitalar para o combate à covid-19.

A entrega é feita por Portugal "ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, em articulação com a Embaixada do Brasil em Lisboa", explica-se no comunicado.