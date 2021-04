Actualidade

As coberturas do Programa Nacional de Vacinação (PNV) ultrapassaram no ano passado os 95% em todas as vacinas até aos sete anos de idade, mas uma parte das crianças até aos 12 meses não tinha a vacinação completa.

"Todas as vacinas mantiveram os valores dos anos anteriores e continuam no excelente, apenas com algumas oscilações no grupo dos adolescentes e adultos, mas é pouco significativo (...) e as crianças mais pequenas, na idade em que são mais suscetíveis, estão todas com 99%", explicou à Lusa a diretora do PNV, Teresa Fernandes.

A responsável sublinhou ainda a "excelente cobertura" das vacinas até aos sete anos de idade e disse que, mesmo as crianças mais pequenas, "acabam por cumprir e, quando chegam aos dois anos de idade têm todas a vacina contra o sarampo, papeira e rubéola".