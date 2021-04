Actualidade

A taxa de inflação anual da zona euro é estimada em 1,6% em abril de 2021, contra a de 1,3% em março e a de 0,3% homóloga, de acordo com uma estimativa rápida publicada pelo Eurostat.

De acordo com a estimativa rápida do serviço de estatística europeu, entre as principais componentes da inflação da zona euro, a energia deverá ter a taxa anual mais elevada em abril (10,3%, contra 4,3% em março), seguida pelos serviços (0,9%, face aos 1,3% de março), alimentação, álcool e tabaco (0,7%, contra 1,1% em março) e bens industriais excluindo energia (0,5%, que se comparam com os 0,3% de março).