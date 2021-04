Covid-19

O chefe do executivo de Macau afirmou hoje que só quando a região vizinha de Hong Kong registar pelo menos 14 dias seguidos sem casos é que se pode discutir um possível corredor de viagem entre os dois territórios.

Em declarações à imprensa local chinesa, à margem da receção oferecida pela Federação das Associações dos Operários de Macau, por ocasião da celebração do Dia Internacional do Trabalhador, Ho Iat Seng reforçou que o corredor de viagem entre estas duas regiões, sem a necessidade de quarentena, depende do desenvolvimento da epidemia em Hong Kong.

Os dois territórios têm sido considerados casos de sucesso no combate à covid-19, contudo Macau tem conseguido controlar a propagação do vírus de forma mais eficaz do que o vizinho: O território diagnosticou o primeiro caso de covid-19 no final de janeiro de 2020, contabilizando até agora apenas 49 casos, nenhum dos quais ativo, não tendo registado nenhuma morte provocada pela covid-19.