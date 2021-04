Actualidade

O lucro do Barclays ascendeu a 1.704 milhões de libras (1.959 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, mais 2,8 vezes que nos primeiros três meses do ano anterior, anunciou hoje o banco britânico.

Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, o Barclays explicou que o lucro antes de impostos se cifrou em 2.399 milhões de libras (2.758 milhões de euros) até março, face aos 913 milhões de libras (753 milhões de euros) registado no primeiro trimestre do ano passado.

As receitas recuaram 6% no trimestre em análise, para 5.900 milhões de libras (6.785 milhões de euros), na comparação com idêntico período do ano passado.