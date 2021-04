Actualidade

A taxa de desemprego em Macau foi de 2,9%, no primeiro trimestre do ano, mantendo-se inalterada em relação ao período entre dezembro de 2020 e fevereiro deste ano, anunciaram hoje as autoridades.

Em termos trimestrais, a taxa de desemprego cresceu 0,2 pontos percentuais, indicaram os Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No período em análise, a população empregada diminuiu 3.900 pessoas, devido sobretudo a uma descida do número de trabalhadores não residentes, cuja permanência no território está dependente de um contrato de trabalho válido.