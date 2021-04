Covid-19

O montante global de empréstimos abrangidos por moratórias públicas e privadas era de 41.900 milhões de euros no final de março, menos 3.700 milhões do que em fevereiro, informou hoje o Banco de Portugal (BdP).

"Esta variação resulta, principalmente, do decréscimo dos empréstimos concedidos a particulares, que diminuíram 2.700 milhões de euros. Destes últimos, destacaram-se os empréstimos com a finalidade habitação, cujo término da moratória privada com efeitos em março e abril justifica a quase totalidade desta redução", precisa o banco central.

O montante de crédito à habitação sob moratória recuou 2.000 milhões de euros face a fevereiro.