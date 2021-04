Actualidade

O ator luso-guineense Welket Bungué vai entrar no próximo filme do realizador canadiano David Cronenberg, "Crimes of the future", que será rodado no verão na Grécia, revelou o produtor canadiano Robert Lantos.

De acordo com vários meios especializados, que citam o produtor Robert Lantos, David Cronenberg rodará este 'thriller' de ficção científica entre agosto e setembro, maioritariamente em Atenas, com um elenco que contará com Welket Bungué, Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, entre outros.

"'Crimes of the future' mergulha num futuro não muito distante, no qual a Humanidade aprende a adaptar-se a um ambiente sintético. Essa alteração leva os humanos a uma metamorfose, ultrapassando o seu estado natural e alterando a sua condição biológica", escreve a publicação Deadline a propósito do filme, com argumento de David Cronenberg.