Actualidade

O investimento direto estrangeiro (IDE) caiu globalmente para 846.000 milhões de dólares no ano passado, o nível mais baixo desde 2005 e menos 38% do que em 2019, devido à pandemia, anunciou hoje a OCDE.

Num relatório hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) adianta que, devido a este forte declínio, o IDE representou apenas 1% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) global durante 2020, o nível mais baixo desde 1999.

A queda foi especialmente acentuada nos países membros da organização, tendo as entradas de IDE caído 51% no ano passado e as saídas de IDE baixado 48%.