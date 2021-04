Covid-19

A Câmara Municipal de Odemira (Beja) considerou hoje que a cerca sanitária decretada em duas freguesias devido à elevada incidência de casos de covid-19 é "uma medida desproporcional" e exigiu "medidas imediatas" para ajudar os empresários locais.

Numa tomada de posição aprovada por unanimidade, o executivo camarário expressou a sua solidariedade para com as duas freguesias sujeitas a "uma medida desproporcional de cerca sanitária" e reivindica "a tomada de medidas imediatas" de apoio ao "tecido económico local de Odemira".

No documento, a autarquia defendeu que "existiam condições objetivas para um desconfinamento geral do concelho, face à descida acentuada do número de casos de infeção e ao incremento da taxa de vacinação nos últimos 14 dias".