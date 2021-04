Covid-19

A pandemia de covid-19 provocou 15.396 mortos em todo o mundo nas últimas 24 horas, totalizando 3.168.333 desde que foram detetados os primeiros casos da infeção na China, em dezembro de 2019, avançou hoje um balanço da AFP.

O relatório elaborado pela agência de notícias francesa com base em dados oficiais recebidos até às 10:00 GMT (11:00 em Lisboa), adianta que o número de infetados nas últimas 24 horas chegou aos 885.915, o que significa que o total de doentes desde o início da pandemia subiu para 150.446.870 pessoas.

Os países que registaram o maior número de mortes no último dia foram a Índia, com 3.498 óbitos, o Brasil, com 3.001, e os Estados Unidos, com 755.