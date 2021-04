Novo Banco

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho considerou que o Banco Espírito Santo (BES) teria sobrevivido se os responsáveis do grupo tivessem respeitado as medidas preventivas decretadas pela supervisão, segundo um depoimento a que a Lusa teve acesso.

"Creio que está bem comprovado, com as informações de que hoje todos dispõem, que o BES teria sobrevivido, embora com outros acionistas, ao descalabro do grupo se os responsáveis do banco, à época, tivessem respeitado as medidas preventivas prontamente adotadas pelo supervisor", disse Pedro Passos Coelho num depoimento escrito enviado à comissão de inquérito parlamentar sobre o Novo Banco, a que a Lusa teve acesso.

Para o antigo primeiro-ministro dos governos PSD/CDS-PP, o Banco de Portugal (BdP), liderado, à data, por Carlos Costa, "sempre demonstrou uma coragem e um sentido de interesse nacional que, infelizmente, nem sempre predominou no passado".