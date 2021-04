Actualidade

O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) pagou 28,3 milhões de euros ao setor agroflorestal em abril, dos quais 24,2 milhões de euros em medidas de investimento, anunciou hoje o Ministério da Agricultura.

Num comunicado, o Ministério da Agricultura precisa que, dos 24,2 milhões de euros em medidas de investimento pagos, 1,3 milhões de euros destinaram-se ao setor do vinho através do programa VITIS e que, no âmbito das medidas de mitigação dos efeitos da covid-19, o IFAP pagou um total de mais de quatro milhões de euros.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, citada no comunicado, sublinha que, mesmo nesta fase de progressivo desconfinamento, a área governativa "continua a acompanhar, de forma muito atenta e próxima, o setor e os mercados".