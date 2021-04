Covid-19

Mais de 156 mil cidadãos agendaram a data da sua vacina contra a covid-19 através do Portal do auto-agendamento para Vacinação, informou hoje o Ministério da Saúde, apesar dos problemas de funcionamento que a tutela admitiu existirem.

De acordo com dados enviados hoje à agência Lusa pelo Ministério da Saúde, até quinta-feira o portal validou mais de 156 mil pedidos de vacinação, incluindo os de utentes em fila de espera, dos quais mais de 67 mil foram agendados.

"Tem havido muitas pessoas a recorrer ao auto-agendamento, o que significa que há confiança no processo e as pessoas até demonstram ansiedade em se vacinarem", afirmou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, à margem de uma visita ao hospital de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste.