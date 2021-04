Covid-19

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, vai reunir-se hoje de urgência com o primeiro-ministro na sequência da decisão do Governo em manter o concelho na mesma fase do processo de desconfinamento, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a autarquia indicou que a audiência solicitada "com caráter de urgência" ao primeiro-ministro, está agendada para as 18:00, no Palácio de São Bento, em Lisboa.

A reunião foi solicitada por Isilda Gomes (PS) "em virtude das decisões tomadas na quinta-feira em Conselho de Ministros, que impedem que Portimão retome o processo de desconfinamento".