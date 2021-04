Covid-19

O presidente da Câmara de Miranda do Douro pediu hoje ao primeiro-ministro para rever a situação epidemiológica do concelho, por considerar "desajustada" a fórmula de cálculo de casos covid-19 por 100 mil habitantes para territórios com baixa densidade populacional.

"Há um erro na fórmula e na apresentação do cálculo de números que prejudica os concelhos com menos densidade populacional. O concelho de Miranda do Douro tem seis casos ativos e muito provavelmente no final do dia de hoje ficará com zero casos ativos. O Governo terá que equacionar a reabertura das atividades económicas ainda hoje", disse à Lusa o autarca daquele concelho do distrito de Bragança.