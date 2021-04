Actualidade

A Comissão Europeia (CE) transferiu para Portugal 14.766 milhões de euros até março, no âmbito do Portugal 2020, mais de metade do programado, ficando o país no quinto lugar entre os Estados-membros que mais recebem.

"Até ao final de março de 2021, foram transferidos 14.766 milhões de euros para Portugal, a título de pagamentos intermédios efetuados pela Comissão Europeia, como resultado da execução das operações financiadas pelos fundos europeus afetos ao Portugal 2020", lê-se no último boletim dos fundos da União Europeia, com informação reportada em 31 de março.

Bruxelas já transferiu assim para Portugal mais de metade (56,7%) do valor programado.