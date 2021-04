Covid-19

O Governo cabo-verdiano voltou hoje a decretar o estado de calamidade por 30 dias em todas as ilhas, menos na Brava, com medidas para limitar atividades com aglomerações de pessoas, depois do aumento de novos casos de covid-19.

"O Governo decreta a situação de calamidade nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago e Fogo, de modo a permitir o reforço das medidas de prevenção e contenção que se revelam adequadas e proporcionais às exigências e especificidades do momento difícil que vivemos", anunciou o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.