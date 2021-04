Actualidade

O Portugal 2020 atingiu 60% de execução até março, destacando-se o Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores, mas cinco programas operacionais permanecem abaixo dos 50%, foi hoje anunciado.

"A despesa executada do Portugal 2020 no final de março de 2021 registou um acréscimo de 826 milhões de euros em relação a dezembro, colocando a taxa de execução em 60%", lê-se no último boletim dos fundos da União Europeia, com informação reportada em 31 de março.

No final de 2020, a taxa de execução do Portugal 2020 estava fixada em 57%.