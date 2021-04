Actualidade

A Ação Democrática Independente (ADI), líder da oposição em São Tomé e Príncipe, anunciou hoje que vai apresentar duas providências cautelares, na Comissão Eleitoral Nacional e no Tribunal Constitucional, contra a candidatura presidencial do presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves.

"Nós vamos introduzir, por agora, na Comissão Eleitoral Nacional, uma providência cautelar de suscitação de atos lesivos ao Estado de Direito e à democracia", disse o porta-voz do partido, Gareth Guadalupe.

De acordo com o porta-voz da ADI, a segunda providência cautelar "tem a ver com um incidente de impedimento relativamente aos juízes do Tribunal Constitucional".