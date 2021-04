Actualidade

Os beneficiários do Portugal 2020 receberam cerca de 17.100 milhões de euros até março, ou seja, 66% da dotação dos fundos do programa, foi hoje anunciado.

"No final de março de 2021, estavam efetuados pagamentos aos beneficiários na ordem dos 17,1 mil milhões de euros de fundos, o que representa 66% da dotação total de fundos do Portugal 2020", lê-se no último boletim dos fundos da União Europeia, com informação reportada a 31 de março.

Segundo o documento, do volume de pagamentos, o domínio da competitividade e internacionalização teve a maior concentração com 5.903 milhões de euros.