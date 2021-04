Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa dos Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, disse hoje que a TAP é "o maior problema" e um "elefante na sala" na atividade dos operadores turísticos nacionais.

"O maior problema que foi identificado nas reuniões que tivemos na Madeira é um problema com três letras apenas, mas que hoje é um elefante na sala e chama-se TAP", disse o presidente da APAVT na conferência de imprensa após uma reunião com o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e os oito principais operadores turísticos nacionais que trabalham com a Região Autónoma da Madeira.

Para Pedro Costa Ferreira, "a política da TAP tem-se mantido numa inflexibilidade tarifária brutal, ao contrário da sua concorrência, o que provoca o afastamento dos grupos, do 'corporate' [empresas] e dos charters", indicando ainda haver "falta de diálogo comercial" e "um esvaziamento da estrutura de vendas".