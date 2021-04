Covid-19

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmou hoje que a fronteira terrestre entre o México e os Estados Unidos da América (EUA), encerrada para as deslocações não essenciais desde o início da pandemia, irá reabrir "em breve".

Numa conferência de imprensa, o chefe de Estado mexicano foi questionado sobre o recente alerta para viajantes emitido pelos EUA, que desaconselhava deslocações ao território mexicano devido aos níveis de criminalidade em algumas regiões e à expansão da pandemia de covid-19.

"Há um clima muito bom nas relações com os Estados Unidos", respondeu López Obrador, indicando que na próxima semana irá falar com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, para abordar questões relacionadas com o fenómeno migratório.