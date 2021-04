Actualidade

O enviado da ONU ao Médio Oriente, Tor Wennesland, exortou hoje ao "estabelecimento de uma nova data para as eleições" legislativas palestinianas após o adiamento do escrutínio anunciado na quinta-feira pelo presidente palestiniano, Mahmoud Abbas.

Em comunicado, Wennesland considerou que seria "um passo importante" para "assegurar ao povo palestiniano que as suas vozes são escutadas", e insistiu no "prosseguimento da via democrática" apesar da "deceção" de quem pretendia votar "após quase 16 anos sem eleições".

"A celebração de eleições transparentes e inclusivas em todo o território palestiniano ocupado, incluindo Jerusalém Leste" é ainda "fundamental para renovar a legitimidade e credibilidade das instituições", acrescentou o enviado da ONU, ao alertar que "um prolongado período de incerteza corre o risco de agravar a frágil situação" de impasse.