Actualidade

O Ministério Público (MP) pediu hoje a absolvição da ex-presidente da Câmara de Caminha, Júlia Paula Costa, e dos restantes 19 arguidos acusados de prevaricação, por alegadamente promover concursos públicos para a contratação de pessoal com vencedores anunciados.

Em declarações à agência Lusa, a advogada da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), Ana Paula Gomes, que representa 14 dos 20 arguidos no processo, explicou que o MP alegou "falta de prova" em sede de julgamento para pedir a absolvição dos arguidos.

A advogada, que falava à Lusa à margem das alegações finais que decorreram na tarde de hoje, no auditório Lima de Carvalho, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), adiantou que a leitura da sentença ficou marcada para dia 07 de junho, às 14:00.