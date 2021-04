Actualidade

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Groundforce, Alfredo Casimiro, disse hoje que não "haverá condições para o pagamento atempado" do subsídio de férias, depois de vários sindicatos terem recusado o uso do fundo de pensões nesse sentido.

"Perante a recusa pública de vários sindicatos em autorizar a utilização do excedente do fundo de pensões, no valor de três milhões de euros, para pagar o subsidio de férias aos trabalhadores da Groundforce, o Presidente do Conselho de Administração da empresa, Alfredo Casimiro, informa que não haverá condições para o pagamento atempado do referido subsídio, não se prevendo quando o mesmo possa ser regularizado", de acordo com um comunicado, hoje divulgado.

"Assim, os representantes sindicais que corroborem tal decisão serão os responsáveis perante os seus membros e perante todos os trabalhadores da Groundforce pelo atraso ou não pagamento do subsídio de férias", acusa o PCA.