Covid-19

A Câmara de Vila do Conde, distrito do Porto, decidiu cancelar, e não autorizar, todos os eventos que propiciem aglomerações de pessoas nas tradicionais festas de São João no concelho, anunciou hoje a autarca Elisa Ferraz.

A medida insere-se nas medidas de prevenção a contenção da pandemia de covid-19, e, segundo a presidente da Câmara, já foi articulada com as associações locais que normalmente se envolvem nas celebrações são-joaninas, que se assinalam na noite de 23 para 24 de junho.

"Em tempo útil reunimos a Comissão de Festas e decidimos que, tendo em conta a necessidade de muito atempadamente se preparem as festas, não haveria condições para programar algo que exige meses de trabalho e que não sabemos se poderá acontecer dada a situação da pandemia", revelou Elisa Ferraz à agência Lusa.