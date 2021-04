Actualidade

"Suicide Forrest Village", do japonês Takashi Shimizu, venceu o Prémio de Melhor Filme de Cinema Fantástico 2021, na 41.ª edição do Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto, anunciou hoje a organização do certame.

O prémio de Melhor Filme Português foi para "A Mulher Sem Corpo", de António Borges Correia, obra que aborda a violência doméstica.

"Estamos muito satisfeitos com os filmes" e "estamos muito satisfeitos com este espaço onde realizamos este ano o Fantas no lindíssimo espaço feito em plena Revolução Industrial", declarou Mário Dorminsky, durante a conferência de imprensa que decorreu no Hard Club, o antigo Mercado Ferreira Borges, no Porto, anunciando que, com o fim do estado de emergência, a organização criou uma "programação especial" com a reexibição de seis dos filmes premiados, neste próximo fim de semana, 01 e 02 de maio.