Covid-19

O presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, pediu hoje ao líder do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, para repensar "urgentemente" as medidas de combate à pandemia em São Miguel, criticando a "falta de diálogo" do executivo açoriano.

Numa missiva enviada hoje ao presidente do Governo dos Açores, a que a agência Lusa teve acesso, Vasco Cordeiro defendeu que a "abordagem" do combate à covid-19 na ilha de São Miguel "não está a produzir os resultados esperados".

"No que se refere à ilha de São Miguel, a nossa leitura é que essa abordagem não está a produzir os resultados esperados e que necessita, urgentemente, de ser repensada e alterada, desde logo, no sentido de serem claros, compreensíveis e justificados os critérios que levam à tomada dessas decisões", lê-se na carta.