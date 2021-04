Covid-19

O Reino Unido registou 15 mortes e 2.381 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os últimos dados oficiais, tendo um estudo indicado que os níveis de infeção voltaram aos valores do verão passado.

O estudo do instituto de estatísticas britânico (ONS) concluiu que, na semana que terminou em 24 de abril, as infeções com o novo coronavírus caíram nas quatro nações do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) e foram 20 vezes mais baixas do que em janeiro passado.

Com base numa amostra aleatória de milhares de pessoas, os autores do estudo estimaram que cerca de 66.000 cidadãos no Reino Unido terão testado positivo em meados de abril, um número inferior ao calculado para a semana anterior e muito inferior ao 1,25 milhão infetados no auge da segunda vaga, em janeiro.