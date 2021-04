Actualidade

A fundação espanhola Montescola avançou com uma ação judicial contra o Ministério do Ambiente para aceder a documentação sobre a avaliação de impacte ambiental da Mina do Barroso, em Boticas, "não disponibilizada" na consulta pública.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) colocou a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para o projeto da Mina do Barroso, no concelho de Boticas, em consulta pública no dia 22 de abril, um procedimento que se prolonga até 02 de junho,

A Mina do Barroso situa-se em área das freguesias de Dornelas e Covas do Barroso, no distrito de Vila Real, e o projeto está a ser promovido pela empresa Savannah Lithium, Lda, que prevê uma exploração de lítio e outros minerais a céu aberto.