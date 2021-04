Actualidade

A peça "Para não morrer assim, à vista de um sol assim", desenvolvida no âmbito do Projeto Solidão, estreia-se no dia 07 de maio, no Porto, e tem por objetivo "suscitar a discussão e reflexão" sobre a solidão, afirmou hoje o encenador.

Em declarações à agência Lusa, Emanuel Rodrigues, produtor e encenador da peça, desenvolvida no âmbito do Projeto Solidão, explicou que este visa alertar para problemas graves: "a solidão e o isolamento".

"O projeto surgiu da necessidade de tentarmos perceber e combater a solidão e o isolamento, colocando questões e, através da arte, suscitar a discussão e reflexão sobre o problema, que é um problema muito grave", salientou.