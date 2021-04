Actualidade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática anunciou hoje que o Governo vai investir mais 50 milhões de euros em intervenções nos maiores rios portugeses, em cerca de 30 projetos de reabilitação e valorização fluvial, até 2023.

Numa cerimónia no Convento S. Francisco, em Coimbra, João Pedro Matos Fernandes disse que o Governo se prepara para intervir nos maiores rios portugueses, desde o Minho ao Algarve, em cerca de 30 projetos de reabilitação e valorização fluvial, no âmbito do programa Assistência para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT-EU).

"Nestes rios, o padrão das intervenções será sempre o da utilização dos métodos de utilização engenharia natural, arte na qual Portugal vai sendo conhecido no mundo e a razão da qual é um dos líderes da coligação Nature Based Solutions das Nações Unidas", salientou o governante.