Covid-19

O coordenador da `task force´ do plano de vacinação contra a covid-19 anunciou hoje que vão ser vacinados mais cerca de 45 mil professores que ficaram de fora das fases anteriores de imunização dos docentes e não docentes.

"Ainda vamos vacinar cerca de 45 mil professores neste processo", adiantou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo num `webinar´ promovido pela Unicef no âmbito da Semana Mundial da Imunização que termina hoje.

Segundo o responsável do plano que teve início a 27 de dezembro de 2020, a vacinação dos professores foi "um processo com diferentes fases", mas alguns dos docentes "não conseguiram entrar" nos dois fins de semana em que decorreram as vacinações, "não por culpa" da `task force´.