Covid-19

O videoclube solidário "Filmes para a União", criado em fevereiro para ajudar a União Audiovisual, foi prolongado até ao final de junho, para que se recolham mais verbas destinadas a este grupo de apoio, foi hoje anunciado.

O "Filmes para a União" foi lançado em fevereiro pelas produtoras portuguesas O Som e a Fúria, Terratreme Filmes e Uma Pedra no Sapato, disponibilizando filmes de produção nacional na plataforma digital Vimeo, cujo valor do aluguer é canalizado para a União Audiovisual, surgido em contexto de pandemia da covid-19.

Este videoclube solidário estará com programação até ao final de junho, com a justificação de que a União Audiovisual continua a reunir dinheiro e cabazes alimentares para apoiar técnicos e artistas que ficaram sem trabalho durante a pandemia e continuam com atividade afetada em tempo de desconfinamento.