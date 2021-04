Actualidade

A ANA - Aeroportos de Portugal denunciou o Acordo de Empresa (AE), disse hoje o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), tendo a empresa confirmado que decidiu dar início à negociação de um novo instrumento.

"No passado dia 26 de abril de 2021, foram todos os sindicatos surpreendidos pela ANA, S.A. com a denúncia do Acordo de Empresa em vigor, com a fundamentação de que se trata de uma 'inevitabilidade face às vicissitudes que afetaram grave e irremediavelmente o setor', disse o sindicato, num comunicado.

Fonte oficial da gestora dos aeroportos adiantou à Lusa que "a situação atual e as profundas mudanças causadas pela pandemia da covid-19 obrigam a repensar o modelo existente e a preparar a ANA para responder positivamente aos desafios exigentes do presente e do futuro, com competitividade e resiliência".