Novo Banco

A deputada do BE Mariana Mortágua disse hoje que Bernardo Moniz da Maia aumentou o capital de empresas devedoras ao Novo Banco para diluir a posição do banco e "fugir à dívida", uma acusação de "calote" negada pelo empresário.

Detalhando que três empresas do grupo Moniz da Maia "eram as únicas garantias que o Novo Banco tinha", Mariana Mortágua referiu, na audição do empresário na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, que "para aceder a elas o Novo Banco tem que ser dono".

"Depois de ter falhado o processo de reestruturação, o doutor Moniz da Maia vai, à revelia do Novo Banco e em segredo, e faz um aumento de capital destas empresas para diluir a posição do Novo Banco. Nós conhecemos essa estratégia. Foi exatamente a estratégia que José Berardo usou para diluir a participação dos credores na Coleção Berardo. Esta estratégia tem outro nome: chama-se calote", denunciou a deputada.