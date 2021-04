Actualidade

A companhia "Dançando com a Diferença" estreia no sábado, em Guimarães, o bailado "Vaamo share oque shop é Beiro Pateiro", uma criação cuja principal marca é a alegria, para contrapor aos atuais tempos "cinzentos e soturnos", decorrentes da pandemia.

Com coreografia de Vera Mantero, o espetáculo vai subir ao palco do Centro Cultural Vila Flor, pelas 11:00, pela mão de oito bailarinos, três dos quais com trissomia 21, um invisual e outro com uma síndrome não identificada.

"A principal característica do espetáculo é a alegria, de certa forma um paradoxo com esse tempo de vivemos. Mas uma das características da arte é essa mesmo, a arte vai buscar o que falta noutro lugar. Neste tempo muito mais soturno e cinzento, este espetáculo vem cheio de alegria e de cor", referiu o diretor artístico da companhia.