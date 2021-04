Actualidade

O grupo Estoril Sol registou 12,9 milhões de euros de prejuízo em 2020, resultado que compara com 14,5 milhões de euros de lucro apurado no ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

"Em 2020, o grupo apresentou resultados líquidos consolidados negativos no montante de 12,9 milhões de euros, que comparam com lucros de 14,5 milhões de euros alcançados no exercício anterior", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o grupo, os resultados foram impactados pelos "efeitos do encerramento e limitações de funcionamento das operações de base territorial, no âmbito das medidas de combate à pandemia" de covid-19.