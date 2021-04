Novo Banco

O empresário Bernardo Moniz da Maia admitiu hoje à comissão de inquérito do Novo Banco ser detentor ou beneficiário de várias sociedades em paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens Britânicas ou o Panamá.

Questionado pela deputada Mariana Mortágua (BE) acerca do registo da sociedade Roqueville nas Ilhas Virgens Britânicas, Moniz da Maia confirmou, tendo a deputada prosseguido o inquérito perguntando sobre se tem "outras sociedades registadas em jurisdições 'offshore'".

Moniz da Maia começou por responder que não tinha "a certeza disso, porque têm uma fundação por trás", cuja denominação disse não se lembrar, mas ser "qualquer coisa Forma e não sei quê", mas que veio, mais à frente na audição, a ser nomeada aos deputados, com a ajuda do advogado do empresário, como se chamando Forma e Pastoral Foundation, algo que gerou alguns sorrisos nos deputados.