A Inapa registou um prejuízo de 15,5 milhões de euros em 2020, quando em 2019 era de 4,1 milhões de euros, devido sobretudo a custos não recorrentes relacionados com processos de restruturação, anunciou hoje o grupo.

Em comunicado, o CEO do grupo, Diogo Rezende, refere que o prejuízo do ano passado foi decorrente "da quebra significativa de consumo de papel na Europa e do reconhecimento de 11,6 milhões de euros de custos não recorrentes relacionados com os processos de restruturação do Grupo".

As poupanças já identificadas nestes processos, adianta, "ficam acima das inicialmente estimadas e apresentadas aos acionistas".