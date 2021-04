Novo Banco

A audição de Bernardo Moniz da Maia, grande devedor do Novo Banco, terminou hoje com críticas dos deputados às "falhas de memória" e "poucos esclarecimentos", tendo o empresário assumido a responsabilidade moral da dívida, mas assegurando "boa-fé".

"Não me recordo dessa situação", "não consigo transmitir isso com a clareza que gostaria", "não tenho ideia disso", "não sei responder com precisão" ou "não sei os nomes" foram algumas das respostas que Bernardo Moniz da Maia foi dando ao longo da sua audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

A deputada do PS Isabel Oneto, vice-presidente da comissão que assumiu a presidência durante boa parte da audição, uma vez que Fernando Negrão teve que se ausentar, viu-se obrigada a intervir, durante a inquirição da bloquista Mariana Mortágua, para recordar ao empresário as regras deste tipo de comissão.