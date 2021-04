Covid-19

Cinco casos de miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco, foram detetadas em França em pessoas vacinadas com a vacina da Pfizer, mas até agora não há ligação direta entre a doença e a vacina, anunciaram hoje as autoridades francesas.

"Até agora foram declarados cinco casos em França", indicou a Agência Nacional de Segurança do Medicamento no ponto de situação semanal sobre os efeitos das vacinas contra a covid-19, citada pela AFP.

"Os dados disponíveis não mostram, até agora, elementos suficientes para concluir que a vacina tenha tido um papel, mas constituem um sinal potencial", sublinhou a agência.