Covid-19

Os Estados Unidos registaram 847 mortes provocadas por covid-19 e 60.412 novos casos da doença nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 575.899 óbitos e 32.342.475 infeções confirmadas, mantendo-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.

Na sexta-feira, os Estados Unidos atingiram a marca dos 100 milhões de pessoas que completaram a vacinação, o que representa 40% da população adulta.