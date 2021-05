Covid-19

Pelo menos 15 doentes com covid-19 morreram hoje num incêndio que deflagrou num hospital na cidade de Bharuch, no oeste da Índia, segundo a polícia.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), o incêndio começou às primeiras horas da madrugada numa ala do hospital Welfare, em Bharuch, no estado indiano de Gujarat, que trata doentes com covid-19, e já foi declarado extinto.

Os serviços de socorro conseguiram salvar os restantes 50 doentes, disse o agente da polícia Rajendrasinh Chudasama.