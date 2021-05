Covid-19

A China detetou 16 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.

Os casos foram diagnosticados em viajantes na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Guangxi (sul), Sichuan (centro), Zhejiang (leste), Fujian (leste) e Yunnan (sul).

O país tem atualmente 325 casos ativos, incluindo três em estado grave, segundo a Comissão de Saúde da China.