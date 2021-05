Actualidade

Pepetela trouxe Luaia Gomes Pereira, Mia Couto sugeriu Mbate Pedro e Germano Almeida indicou Eileen Barbosa, juntando-se a outros 10 escritores lusófonos numa antologia digital que será lançada no Dia Mundial da Língua Portuguesa.

"Vamos apresentar uma antologia de 16 escritores de língua portuguesa, oito consagrados e oito emergentes. Os emergentes foram propostos pelos consagrados" para um "diálogo" em língua portuguesa, disse à agência Lusa o presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, João Ribeiro de Almeida.

Por agora, a edição será digital, mas o objetivo é, no futuro, avançar para a publicação também em papel, explicou o presidente do Camões, entidade responsável pela coordenação das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se assinala em 05 de maio.