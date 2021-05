Actualidade

O presidente do instituto Camões, João Ribeiro de Almeida, reconheceu que "existe realmente um problema" com a perda do estatuto de língua de especialidade do português em França, defendendo que é preciso voltar a negociar.

"É um problema de percurso que temos de voltar a negociar com os franceses. Vamos abordar essa questão e, sobretudo, transmitir ao lado francês aquilo que para nós fazia sentido continuar para o reforço da língua portuguesa em França", disse João Ribeiro de Almeida.

A reforma de 2019 do ensino em França determinou a retirada do português da lista de línguas com prova específica de acesso ao ensino superior, dando à língua portuguesa o estatuto de língua rara, e mantendo o inglês, alemão, espanhol e italiano.